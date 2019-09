Mücken und Rekruten in Volltarnung

Die dazu benötigten Grundfertigkeiten wie Orientierung, Kondition und Kartenlesen hatten die Schülerinnen und Schüler vorgängig im Unterricht mehrfach trainieren können. Egal, ob die Kleingruppen es eher gemütlich nahmen oder hart am Limit auf Rekordjagd gingen; im Wald herrschte den ganzen Nachmittag eine sehr positive Stimmung. Am Schluss unterhielten sich die Läuferinnen und Läufer bei einem Becher Tee über die vielen Hindernisse wie Rekruten in Volltarnung, stechende Mücken und Brombeerranken sowie mehr oder weniger anspruchsvoll gesetzte Posten und rätselten, wer wohl dieses Jahr aufs Podest komme. Die Schnellsten der sechs Kategorien wurden dann bei der Rangverkündigung mit einer Bronze-, Silber- oder gar Goldmedaille ausgezeichnet. (pd)

Die Siegerteams. M7: Anouk Oppliger, Ocean Steiner, Alwina Straubhaar. K7: Finn Kempf, Aaron Görög, Joël Plüss. M8: Nina Schmied, Nathalie Kohler. K8: Nik Künzli. M9: Lara Morandi, Jael Schneiter, Marlen Bischoff. K9: Silvio Caruso, Luca Glogger.