Musik, die Grenzen überwindet

Wo andere in der Musikbranche lange mit den Möglichkeiten neuer Medien haderten, hat Maloku nämlich früh begriffen: Diese neuen Medien sind eine gute Möglichkeit, die eigene Musik einem grösseren Publikum zugänglich zu machen. Seit einigen Monaten frönen Maloku und Zäppu nun gemeinsam der Leidenschaft, im eigenen Heimstudio Gitarrenmelodien aufzunehmen, auszutauschen und weiterzuverarbeiten.

Weiter im Studio tüfteln?

So kommt es, dass die beiden nun als Isak & Zäppu eine CD mit dem Titel «Exodus» veröffentlicht haben – aufgenommen und gemischt in Eigenregie, gepresst in Malokus kosovarischer Heimatstadt Ferizaj mit Unterstützung des örtlichen Kulturdepartements.

«Eigentlich hätten wir Anfang Juni gemeinsam dort auftreten sollen», sagt Maloku. Doch er musste alleine in die Heimat reisen, Zäppu war anlässlich der Music-Days in seinem Bistro am Dorfplatz eingespannt. Wann ein nächster Auftritt ansteht, wollen die beiden noch offenlassen. «Ich tüftle lieber im Studio allein für mich», sagt Zäppu – während Isak Maloku schwärmt: «Ja klar – aber wir müssen noch mehr zusammen jammen, da kann noch viel entstehen.»