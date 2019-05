«Nachhaltig» ist das Wort der Stunde

Das mag unspektakulär klingen, ist aber für Thun von grosser Bedeutung. Schliesslich geht es um nichts weniger als die Frage: Wohin will der Gemeinderat die Stadt steuern? Raphael Lanz unterstrich denn auch gleich den Teamgedanken: «Wir möchten gemeinsam die Bedeutung dieser Planung unterstreichen.»

In der Balance

In mehreren Klausursitzungen hat sich die Regierung mit der Legislatur befasst – und elf Hauptziele definiert (siehe Kasten). Aus diesen ergeben sich 40 konkrete Massnahmen. Der Stadtpräsident hob die Grundmaxime hervor: «Wir haben uns an den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung orientiert.» Der Gemeinderat will die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generationen erfüllen – dabei aber die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche künftiger Generationen nicht gefährden.

Wachstum, Lebensqualität und Klimaschutz sollen in einer Balance stehen. «Wir wollen zu den erfolgreichsten Energiestädten der Schweiz aufschliessen», betonte Andrea de Meuron. Zur Nachhaltigkeit gehöre aber auch das Konzept «Smart City»: Die digitale Vernetzung soll eine schonende Nutzung der Ressourcen ermöglichen. Rasch umgesetzt werden laut de Meuron Projekte wie ein neuer Webauftritt oder eine Parkierungs-App.

Thun als attraktive Stadt am Wasser – vor vier Jahren bei der Präsentation der damaligen Legislaturziele einer der Schwerpunkte – bleibt als Ziel bestehen. Raphael Lanz bezeichnet dies als eines der «Alleinstellungsmerkmale», die etwa in der Kommunikation noch stärker hervorgehoben werden sollen.

Hier ist auch die Weiterentwicklung im Gebiet Schadau – inklusive Schadaugärtnerei – explizit vermerkt. Ein wichtiges Thema ist weiterhin der Verkehr. Die Situation soll sich «verbessern».

Was heisst das genau? Konrad Hädener nennt etwa die geplante Umgestaltung der Aare querenden Achsen in der Innenstadt: Dank den «Blaue Welle»-Markierungen könne künftig auch in der Freienhofgasse auf einen Verkehrsdienst verzichtet werden. Anders als 2015 sind der öffentliche und der Langsam-Verkehr in den Hauptzielen nicht explizit erwähnt – in der Strategie Stadtentwicklung, die als Grundlage der Zielsetzungen dient, aber sehr wohl.