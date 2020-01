Neue Pläne für die Fussgängerbrücke

Nun könnte Bewegung in die Sache kommen: Die Stadt will die Langsamverkehrsachse vom Bahnhof ins Schwäbis bauen. Geplant ist diese Verbindung schon lange, seit 2012. Doch immer wieder tauchten neue Hürden auf. Zuletzt lag das Projekt auf Eis, weil der Gemeinderat auf den Bescheid des Bundesamts für Verkehr (BAV) und der SBB wartete. Letztere mussten sich darüber klarwerden, wie die Bahninfrastruktur rund um den Bahnhof Thun in den kommenden 30 bis 40 Jahren ausgebaut werden soll – und damit auch über ihren Platzbedarf entlang der Gleise, wo der Weg für Fussgänger und Velos künftig entlangführen soll.