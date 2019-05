Neue Thunfest-Preise ernten Kritik

In knapp drei Monaten ist es wieder so weit: Das Thunfest verwandelt auch in diesem Jahr wieder die gesamte Thuner Altstadt in ein riesiges Partygelände. In diesem Jahr werden aber einige Änderungen eingeführt. An der Hauptversammlung vom Freitag präsentierte der Vorstand des Vereins Thunfest im Frachtraum konkrete Preise und Pläne, musste dabei aber auch viel Kritik ein­stecken.