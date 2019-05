Neuer Anlauf zur Belebung des Platzes

Die Rede ist vom Viehmarktplatz – jenem Platz in Thun, der seit Jahren am meisten zu reden gibt. Am 6. Juni befasst sich der Stadtrat an seiner nächsten Sitzung – zum wiederholten Mal – mit der Fläche vor der historischen Stadtmauer. Grund ist eine im März eingereichte und für dringlich erklärte Interpellation der Fraktionen SVP, Grüne/Junge Grüne und SP.

Platz «visuell aufwerten»

Die Interpellanten bezeichnen die Situation in der unteren Altstadt als «nach wie vor unbefriedigend». Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung seien bisher ausgeblieben; zudem würden die Baustellen die Lage zusätzlich erschweren. Im Vorstoss wird indes auch auf ein neues, in der Öffentlichkeit noch unbekanntes Projekt der Interessengemeinschaft (IG) Unterstadt hingewiesen.

Es sieht auf dem Viehmarktplatz einen Stadtgarten «mit Wasserspiel, Raum für Spiel und Sport sowie ein Gastronomieangebot zur Belebung des Platzes» vor. Die Interpellanten zeigen sich von der Idee überzeugt und wünschen, dass die Stadt das Projekt «möglichst rasch» prüft und wo immer möglich unterstützt.

Hinter der IG Unterstadt stehen knapp 50 Anwohner, Hauseigentümer, Arbeitnehmer und Geschäftsinhaber aus der unteren Altstadt. Den Vorsitz hat Gage Plecic, Betreiber des Clubs Vamp und der Tequilabar La Cueva in der Unteren Hauptgasse. Die IG blickt «der kulturellen Abwanderung Richtung Mühleplatz mit grosser Sorge entgegen», wie es in den Unterlagen zum Projekt heisst.

Der geplante Biergarten soll dem Abhilfe schaffen – indem er jeweils während der Sommermonate ein Ort «zum Verweilen und Entschleunigen, für Kinder und Familien, Jung und Alt» wird. Das gastronomische Angebot bestreiten würden die Restaurants der Unteren Hauptgasse, denen aktuell keine Aussenplätze zur Verfügung stehen.