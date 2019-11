Neuer Pächter für Schlachthaus

26 Jahre für die Region

Der Böniger Metzgermeister Heinz Seiler gibt Pacht und Leitung der Kombinierten Schlachtanlage in Interlaken Ende 2019 ab – nach 26 Jahren. «Angefangen hat alles, als Interlaken in den späten 1980er Jahren ankündigte, sein altes Schlachthaus an der Kanalpromenade zu schliessen», erinnert sich Seiler.

«Damals ergriff der Interlakner Grossrat Andreas Beutler die Initiative für die Gründung eines Gemeindeverbandes und den Bau der neuen Schlachtanlage in der Gewerbezone an der unteren Bönigstrasse.»

Mit dem Betrieb der Kadaversammelstelle erfüllt die Schlachtanlage eine wichtige öffentliche Aufgabe, und mit dem Pikettdienst für Notschlachtungen eine wichtige Aufgabe für die Landwirtschaft

Dazu kamen Tierwohl- und ökonomische Überlegungen: Je anspruchsvoller die vor allem auf ganz grosse Schlachthöfe ausgerichteten Hygienevorschriften wurden, desto mehr kleine Schlachthäuser mussten aufgeben; ohne die Schlachtanlage in Interlaken wäre der Schlachttiertransport vor allem für viele Rinder aus der Region sehr viel weiter, und die Wertschöpfung in der Region wäre kleiner.

Kontinuität

Die Infrastruktur stammt zum Teil noch aus den Anfangszeiten, wurde aber laufend den neuen Anforderungen angepasst – immer mit Rücksicht auf die bescheidene Verbandskasse. «Ich kann jetzt einen Top-Betrieb übernehmen», freute sich der neue Pächter Michael Zenger und wand seinem Vorgänger für Aufbau und Unterhalt ein Kränzchen.

Der junge Metzger aus Habkern hat seinerzeit seine Lehre bei der Metzgerei von Heinz Seiler gemacht und nach der Rekrutenschule sechs Jahre im Schlachthaus gearbeitet. Später sammelte er Erfahrungen in anderen Betrieben.

Einstimmig

An der feierlichen Versammlung waren 29 von 30 Stimmen vertreten. Einstimmig bestätigten die Abgeordneten Präsident Peter Zwahlen und drei bisherige Vorstandsmitglieder im Amt. Für die zurücktretenden Vorstandsmitglieder Verena Roder (Unterseen), Daniel Rubin (Lauterbrunnen) und Hans von Allmen (Beatenberg) wurden neu Rudolf Linder (Mürren) und Johann Zurbuchen (Habkern) gewählt; der Unterseener Sitz ist noch vakant. Ebenfalls diskussionslos genehmigte die Versammlung das Budget 2020, das mit 221’750 Franken Ausgaben und 184’150 Einnahmen rechnet.

Im zweiten Teil der Versammlung stellte der Förster Ralf Schai den Gemeindeverband Forst Lüschinentäler vor.