Noch gibts Touch the Mountains-Tickets für die Plätze vor der Bühne

Stress, Halunke, Lo&Leduc: Diese drei Formationen werden am erstem Tag des neuen Jahres für die Musik am Touch the Mountains in Interlaken besorgt sein. Der Zutritt zu diesen Konzerten auf dem Höheweg ist dank der Unterstützung durch Kooperationspartner sowie zahlreichen Gönnern und Spendern gratis. Fans, die ganz nah bei den Bands ihre Lieblingsmusik geniessen wollen, sichern sich für 35 Franken (Erwachsene) oder 25 Franken (Kinder unter 12 Jahren) im abgesperrten Golden Circle die kostenpflichtigen Plätze direkt vor der Bühne.