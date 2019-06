Nun dürfen alle länger draussen wirten

Ab sofort ist die Bewirtschaftung neuer Aussensitzplätze in der gesamten Innenstadt bis 0.30 Uhr möglich, also auch in der Oberen Hauptgasse sowie auf Rathaus- und Mühleplatz.

Bereits im Frühling 2018 hatte die Regierung grünes Licht für zusätzliche Sitzplätze auf öffentlichem Grund gegeben – damals allerdings explizit noch ohne die drei genannten Zonen. In der Folge machte sich insbesondere der Verein Pro Nachtleben Thun für eine Erweiterung des gültigen Perimeters stark.

Nur noch wenig Platz

Die neue Regelung gilt, «sofern es die baurechtlichen Bestimmungen und die Platzverhältnisse erlauben», so der Gemeinderat. Er erinnert damit daran, dass nach wie vor das Regierungsstatthalteramt als Baubewilligungsbehörde zuständig ist.

Allfällige Baugesuche für weitere Aussensitzplätze durchlaufen also das übliche Prozedere. Mit dem Hinweis auf die Platzverhältnisse nimmt die Thuner Regierung zudem vorweg, dass «de facto nur eine kleine Anzahl neuer Sitzplätze möglich sein wird, da insbesondere der Mühleplatz bereits nahezu voll belegt ist».

In der Oberen Hauptgasse und auf dem Rathausplatz sei eine Erweiterung überdies nur beschränkt möglich – dies wegen der Rettungsachse, die freigehalten werden muss. Die lockerere Bewilligungspraxis betrifft in diesem Bereich vor allem die Hochtrottoirs.

Vorerst ein Jahr auf Probe

Der jüngste Entscheid basiert auf Gesprächen am runden Tisch «Wohnen und Nachtleben in der Thuner Innenstadt», an dem sich nebst der Stadt und Pro Nachtleben auch der Thuner Innen­stadtleist (TIL), Restaurantbetreiber und Liegenschaftsbesitzer beteiligen. Die Leitung hat Gemeinderat Peter Siegenthaler (SP) inne.