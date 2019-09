Nun gehts an den Aushub für die Migros-Überbauung

Die Profile stehen bereits seit Monaten. Jetzt nimmt die geplante Wohn- und Gewerbeüberbauung zwischen der Bahnlinie durchs Aaretal und der Bernstrasse in Heimberg weiter Form an. Wie die Bauherrin, die Migros Aare, am Dienstag mitgeteilt hat, beginnen am Donnerstag die Vorbereitungen für die Bauarbeiten. «In einem ersten Schritt erfolgt nun der Aushub», schreibt der Detailhändler. Der eigentliche Baubeginn ist laut Migros «voraussichtlich Anfang 2020». Läuft alles nach Plan, kann der rund 1000 Quadratmeter grosse Supermarkt Ende 2021 eröffnet werden.