Das Timing sitzt. Am ersten frühsommerlichen Tag des Jahres haben die Stadt und die Innenstadt­genossenschaft (IGT) am Donnerstagabend die neue Freiluftaktion «Thun nimmt Platz» mit einer Vernissage eröffnet. Platziert wurden die farbigen Sitzbänke im Bälliz, in der Oberen Hauptgasse, am Aarequai und rund ums Rathaus bereits im Lauf des Mittwochs. Sie wurden sogleich rege genutzt.