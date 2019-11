ÖV mit Skitickets erneut gratis

Während der Skisaison vom 14. Dezember bis 5. April 2020 ist die kostenlose Benützung des öffentlichen Verkehrs auf der MOB-Strecke Ros­sinière–Matten und auf den Busautolinien im Saanenland (Schönried–Gstaad–Gsteig–Col du Pillon, ohne Les Diablerets, Gstaad–Lauenen und Gstaad–Turbach) mit den Skitickets als Fahrausweisen gestattet. Ausgenommen sei davon die 4-Stunden-Karte, so der Gemeinderat.

Einziges Erfordernis, um kostenlos den öffentlichen Verkehr benützen zu können – unabhängig davon, ob zum Skifahren, zum Spazieren, um zur Arbeit oder in die Schule zu gehen –, ist das Vorweisenkönnen eines Skipasses (Saisonkarte/Tageskarte etc.). «Diese Dienstleistung ist auch als bescheidener Beitrag an die Luftreinhaltung in unserer Destination gedacht.»