Perfekte Shows in Regenpausen

«I’m laughing at clouds so dark up above»: Am Freitag um 18 Uhr türmten sich von allen Seiten über Interlaken Wolkenberge auf, und aus dem in Plastik verpackten Lautsprecher erklang der Evergreen «Singing in the Rain», dessen zweite Zeile von dunklen Wolken handelt. Und von jemandem, der trotz dieser Wolken lacht. In Interlaken lachte ein ansehnliches Publikum auf Sitzbänken an der Rosenstrasse.