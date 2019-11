Preis für Pellets aus heimischem Holz

Die Grünen Interlaken-Oberhasli verleihen den Nachhaltigkeitspreis 2019 an die BeO Pellets GmbH in Ringgenberg. Dieser Gewerbebetrieb, so schreibt die Partei, «hat die Zukunft in die Hand genommen und investiert in einheimische, nachhaltige Energie». Sie produziere hochwertige Holzpellets aus heimischem Holz und schaffe damit lokal Wertschöpfung. Sie sei ein gutes Beispiel dafür, «wie im Einklang mit der Natur die Energiewende vorangetrieben werden kann».