Salzgeber: «Ich habe schon als Kind gejasst»

Während nunmehr über zweier Jahrzehnte ist es die Unterhaltungskiste des Schweizer Fernsehens SRF im Sommer: der «Donnschtig-Jass». Seit Montagmorgen macht der TV-Tross für die erste von sechs Sendungen auf dem Rathausplatz im Herzen von Thun halt. Um den Sieg und damit um den nächsten Etappenort duellieren sich die Obwaldner Gemeinden Giswil und Kerns. Die Thuner ihrerseits haben sich die Austragung mit einem Sieg gegen Binningen BL in der letzten Sendung des vergangenen Sommers verdient.

Die Open-Air-Liveübertragung beginnt morgen Abend um 20.05 Uhr (TV-Ausstrahlung auf SRF 1). Die Festwirtschaft ist ab 12 Uhr geöffnet; ab 13.15 Uhr folgen die öffentlichen Proben. Der Eintritt zur TV-Show ist frei, eine frühe Anreise wird empfohlen.

Neu wird der «Donnschtig-Jass» von Rainer Maria Salzgeber, dem Nachfolger von Roman Kilchsperger, moderiert. Assistiert wird er von Co-Moderator Stefan Büsser und Schiedsrichterin Sonia Kälin. In Thun als Gäste mit dabei sind der frühere Fussballtrainer Hanspeter Latour sowie die Musiker Ritschi und Roland Kaiser. Vor seiner Premiere haben wir Rainer Maria Salzgeber auf den Zahn gefühlt.

Sie sind bisher vor allem den Zuschauern von SRF-Sportsendungen bekannt. Was reizt Sie am Unterhaltungsformat «Donnschtig-Jass»?

Rainer Maria Salzgeber: Die Sendung bietet alles, was ich am Fernsehen schätze. Ich bin beim «Donnschtig-Jass» sehr nah bei den Leuten. Für einen Moderator ist dies ein Privileg. Die Livesituation ist zwar herausfordernd, aber es macht auch Spass, die Leute auf dem Platz zu spüren. Was mir sicher helfen wird, ist meine Erfahrung aus anderen Livesendungen.

«Mit Gilbert Gress spiele ich ab und zu den ‹Irrehüsler›.»

Wie haben Sie es selbst mit Jassen? Wann haben Sie das letzte Mal gespielt?

Ich habe schon als Kind mit den Eltern regelmässig gejasst. Auch in meiner eigenen Familie liegen die Jasskarten immer griffbereit. Gross geworden bin ich im Oberwallis mit dem Schieber. Dabei haben wir jeweils ohne «leere» Karten (6 bis 8), dafür mit doppelten Trumpfkarten gespielt. Auch den Differenzler schätze ich sehr. Und mit Gilbert Gress spiele ich ab und zu den «Irrehüsler». Das Ziel ist, entweder einen Match zu landen oder möglichst nahe an 100 Punkte heranzukommen.

Was werden Sie am Bildschirm besser machen als Ihr Vorgänger Roman Kilchsperger?

Ich werde sicher besser «walliserdiitsch» sprechen. (lacht) Im Ernst: Wir sind beides authentische Gastgeber und moderieren auf unsere eigene Art. Was ich, im Gegensatz zu Roman, sicher nicht machen werde, ist Singen. Das Tolle ist, dass am Schweizer Fernsehen seit über 50 Jahren gejasst wird. Das Format funktioniert unabhängig vom Moderator.

Sie pflegen einen markanten eigenen Kleidungsstil. Ziehen Sie den weiterhin durch? Oder erwarten die Zuschauer neue modische Überraschungen?

Mit den Jahren bin ich schon ein bisschen braver geworden. Aber ja, ich mache so weiter wie bisher. Allzu fest ablenken von der Hauptsache – vom Jassen – will ich aber nicht. In rosaroten Hosen wird man mich also nicht sehen. (schmunzelt)

«In rosaroten Hosen wird man mich also nicht sehen.»

Als gebürtiger Walliser sind Sie via Lötschberg schon unzählige Male an Thun vorbeigefahren. Wie oft legen Sie hier aber auch mal einen Halt ein?

Der Bezug zur Region ist ganz klar da. Mein Onkel Hans Schild, der in Unterseen lebt, war zum Beispiel über 30 Jahre Geschäftsführer bei den Beatushöhlen. Ich war immer mal wieder dort, habe teilweise dort gearbeitet. Ansonsten kenne ich die Region von Ferien. Im Strandbad Oberhofen war ich zum Beispiel auch schon.

Und was gefällt Ihnen besonders an der Stadt Thun?

Charme haben natürlich die Altstadt und der See. Es ist ein schönes «Stedtli». Ich kann mich zudem erinnern, dass in den 90er-Jahren alle von der Thuner Ausgehszene geschwärmt haben. Selve hiess das doch, oder? Leider habe ich es nicht geschafft, damals vorbeizuschauen.

Rainer Maria Salzgeber ist vor allem in der Welt des Sports bekannt: So ist der Moderator seit diesem Jahr auch Speaker am Lauberhornrennen. (Bild: Christoph Buchs)

Nun ist Ihr Sport-Know-how gefragt: Die wievielte Saison hintereinander spielt der FC Thun schon in der Super League?

Für Thun beginnt jetzt dann die 10. Saison hintereinander in der Super League (Anm. d. Red.: korrekte Antwort). Ich weiss das so genau, weil mir die Zahl bei der Vorbereitung auf den Cupfinal begegnete. Den Thunern gelang der Aufstieg mit Trainer Murat Yakin in der Saison 2009/2010.

Welchen Rang trauen Sie den Thunern denn in der neuen Saison zu?

Es könnte ähnlich herauskommen wie vergangene Saison – mit einem gesicherten Platz im Mittelfeld der Tabelle am Saisonende. Dass die Thuner wieder monatelang Rang 3 belegen werden, ist nicht sehr wahrscheinlich. Was mich beeindruckt, ist, mit welcher extremen Konsequenz das «Modell Thun» mit Spielerverkäufen und dem Aufbau neuer Kräfte gelebt wird. Ich bin sicher, dass einer der Neuen wieder einschlagen wird.

Wechseln wir das Thema. Ihr Vornamensvetter Rainer Maria Rilke liegt in Raron, wo Sie aufwuchsen, begraben. Welchen Bezug haben Sie zum Lyriker?

(rezitiert zunächst fehlerfrei die Grabinschrift Rilkes) Einen speziellen Bezug gibt es nicht. Meinen zweiten Vornamen habe ich erhalten, weil ich am 15. August, also an Mariä Himmelfahrt, zur Welt gekommen bin.

Sie werden seit langem, jeweils am Freitagmorgen, auf Radio SRF 3 durch Fabian Unteregger parodiert. Wie findet das «Original» seine «Kopie»?

Sehr gut! Ich pflege auch einen sehr guten Kontakt zu Fabian. Es macht mich stolz, parodiert zu werden. Das passiert ja vor allem denen, die auffallen und keine 08/15-Typen sind. «Walliser­diitsch» kann man übrigens nie 100 Prozent korrekt imitieren. Aber für einen Zürcher macht er es ziemlich gut. (lacht)

Salzgeber testet die neuen Kampfjets – aus: «Zum Glück ist Freitag» vom 12. April 2019. (Quelle: SRF)

Zum Schluss Ihr Werbespot für die Sendung von morgen: Weshalb sollten die Thunerinnen und Thuner unbedingt auf den Rathausplatz kommen?

Sie werden den Platz einmal ganz anders erleben als sonst. Und Sie haben die Gelegenheit, hinter die Kulissen einer TV-Sendung zu blicken. Wir haben zudem mit Ritschi und Roland Kaiser tolle Showacts im Programm. Und: In einem Einspieler werden Sie Hanspeter Latour erleben, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Für mich persönlich hoffe ich natürlich auf eine gelungene Premiere. (Thuner Tagblatt)