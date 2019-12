«Schiessen ist Leistungssport»

Schützen betreiben häufig Leistungssport

«Für unsere Grossväter bedeutete Schiessen, dass man das Gewehr nimmt und für die Armee üben geht», sagt der ehemalige Präsident der Guntelsey. Heute sei das nicht mehr so: «Schiessen ist zum Leistungssport geworden.» Die 10-Punkte-Fläche musste sogar in Hundertstel unterteilt werden, weil viele Schützen in diesen Bereich treffen.

«Ansonsten könnten keine Ranglisten mehr erstellt werden», erklärt der in Hilterfingen Wohnende. Wenn ein Sportschütze nicht mindestens eine Zehn schiesse, so sei dies ein Fehlschuss für ihn, ist Brüggers Meinung.

Der Schütze erinnert sich, dass für ihn ein Zehner-Treffer stets ein «Kribbeln» ausgelöst habe, weil er sich so freute, in die Mitte zu treffen. «Ich dachte früher, ich hätte gut geschossen», ergänzt der Schütze lachend.

Es gebe heute wesentlich mehr Schützen, die ambitionierten Schiesssport betrieben. Gleichzeitig lassen sich heute jedoch kaum noch junge Leute finden, die bereit seien, in einem Verein anzupacken, gibt er zu. Von den einst dreizehn Schiessvereinen in Thun sind noch acht übrig geblieben: «Wenn es irgendwann keinen Nachwuchs mehr hat, müssen noch mehr Vereine ihre Tätigkeiten aufgeben», sagt er.

Eine Metropole für Schützen

Die Schiessanlage Guntelsey in Allmendingen ist die grösste Freiluft-Schiessanlage der Schweiz und eine der grössten permanent betriebenen auf der Welt. Die Anlage gehört zu 60 Prozent der Stadt Thun, der restliche Anteil von 40 Prozent ist im Besitz der Schweizer Armee. Viele nationale und internationale Anlässe werden dort durchgeführt. «Die Guntelsey ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Thun. In der Regel sind die Hotels während solcher Anlässe ausgebucht», sagt Ueli Brügger.

Es hätten bereits Anlässe abgesagt werden müssen, aufgrund der ausgebuchten Hotelzimmer. Mitorganisiert werden Anlässe immer von den VSGT und somit bis zu diesem Jahr auch von Vereinspräsident Ueli Brügger.

Die VSGT sind zwar ein Verein, jedoch kein Schiesssportverein. Sie sind eher ein Verwaltungsverein und verantwortlich für die Organisation rund um die Guntelsey. «Wir sind zuständig dafür, dass die zivilen sowie die nationalen und internationalen Anlässe aneinander vorbeikommen», so der Hilterfinger.