Schilthornbahn kauft das Hotel Blumenthal

Das Dreisternhotel Blumenthal mit dem «Bliemli Chäller», dem einzigen Nachtlokal in Mürren, geht am 1. Dezember in den Besitz der Schilthornbahn AG über.

Dies teilt das Bahnunternehmen per Communiqué mit. Ralph von Allmen, bisheriger Besitzer des Hotels, verkauft dieses im Sinne einer Nachfolgeregelung. Das aktuelle Team wird übernommen. Zum Start der Wintersaison am 20. Dezember wird das Hotel un­ter der Gesamtleitung von Hans­peter von Allmen (Leiter Hotel und Gastronomie Schilthornbahn AG) eröffnet.