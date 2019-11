Schudel schliesst Restaurant Benacus

Es sei ein Schritt, der ihm sehr schwerfalle, sagt René Schudel (43) auf Nachfrage dieser Zeitung. Schliesslich sei das Benacus in Unterseen der Ort gewesen, an dem er habe experimentieren und gross werden können. Per Ende Dezember schliesst der einheimische TV-Koch (unter anderem «Schudel’s Food Stories» auf Prosieben) das Restaurant, wie es in einer am Donnerstag eröffentlichten Medienmitteilung heisst. «Ich bin sehr stolz auf das, was wir in dieser Zeit gestalten konnten», wird René Schudel zitiert.