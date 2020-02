Schule erntet Kritik wegen speziellen Stelleninserats

«Wir bieten [...] überdurchschnittlich wenig Kindern mit Migrationshintergrund.» So steht es geschrieben in einem Stelleninserat für eine Lehrperson an der Primarschule Göttibach in Thun. «20 Minuten» hat am Wochenende darüber berichtet.

Die entsprechende Passage stösst auf Kritik: «Das ist problematisch und vermittelt falsche Signale», wird etwa Dagmar Rösler, Präsidentin des Lehrerverbands, zitiert. Die Ausschreibung suggeriert demnach, dass eine Stelle attraktiver ist, wenn wenig Ausländer an einer Schule zugegen sind. Auch Personalexperte Matthias Mölleney sagt: «Eine solche Aussage ist ein absolutes No-go.» Es sei nicht mehr sehr weit bis zum Rassismus.