Sendemast angezündet

An der Thuner Seestrasse wurde ein Sendemast von Unbekannten angezündet. Quelle: Google Streetview

Am Sonntagmorgen wurde in Thun ein Sendemast durch ein Feuer beschädigt. Der Alarm zum Brand ging bei der Kantonspolizei gegen 5.20 Uhr ein, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr Thun konnte das Feuer rasch löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Seestrasse lokal gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.