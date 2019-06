Sidney Kunz verteidigt Kunstturntitel

Die Athleten von Gym Berner Oberland überzeugten ganz im Allgemeinen und feierten zahlreiche Podestplätze. Die Mannschaft von Kunstturnen Gym Berner Oberland sicherte sich im Einführungsprogramm hinter dem BTV Bern den zweiten Platz.

Jaron Stübi gewann die Silbermedaille ebenfalls im Einzelklassement. In Programm 1 gabs ebenfalls Silber für die Gymbeo-Jungs. In Programm 2 schaffte Marius Buholzer Silber. Im Team belegte Gymbeo in dieser Kategorie den dritten Platz. Resultate unter www.bernerokv.ch