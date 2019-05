Sollen Taxis im Gegenverkehr durch die Freienhofgasse fahren dürfen?

Nein

Dass Taxifahrer und ihre Kunden ab Mitte Juli wieder in beide Richtungen durch die Freienhofgasse verkehren dürfen, wäre an sich eine erfreuliche Neuigkeit. Ein Taxiunternehmer hatte in dieser Zeitung bereits vor einem Jahr vorgerechnet, dass wegen des Umwegs durch die ganze Innenstadt für eine kurze Fahrt – im konkreten Fall von Hünibach bis an den Bahnhof Thun – rund 50 Prozent mehr hingeblättert werden muss.

Kunden und Taxifahrer als Gewinner, unwesentlich mehr Verkehr auf der Freienhofgasse – alles in Butter also? Nein, und dies aus zwei Gründen: Zum einen ist da die Sicherheit. Fährt ein Bus der STI vom Lauitor Richtung Bahnhof, wird der Verkehr Richtung rechtes Seeufer mittels Ampelanlage angehalten. Das war zwar schon früher so, denn die besonders langen Busse der STI-Flotte benötigen die ganze Fahrbahnbreite, um die 90-Grad-Kurve an der Ecke Freienhof-/Obere Hauptgasse zu kriegen; im Gegensatz zu damals suggeriert ein ausbleibendes Rotlicht heute jedoch freie Fahrt.

Brenzlige Situationen mit entgegenkommenden Taxis, für die keine Ampel eingeschaltet wird, sind künftig vorprogrammiert – gerade in der erwähnten unübersichtlichen Ecke.

Zum anderen gilt es die Rechtsgleichheit zu achten. Der eigentliche Sinn einer Einbahn muss niemandem erklärt werden. Dass die Stadt Velos und Bussen die Durchfahrt in «falscher» Richtung gewährt, geht mit Blick auf die angestrebte Förderung des Langsam- und des öffentlichen Verkehrs noch in Ordnung. Die Ausnahme gilt indes auch für Kommunalfahrzeuge der Stadt – und künftig also für Taxis. Fast scheint es, als brauche es lediglich beharrliches Lobbying oder die Nähe zur städtischen Verwaltung, um in den Genuss dieses Vorteils zu gelangen.

Dass die Ungleichbehandlung insbesondere den Anwohnern des rechten Seeufers sauer aufstösst, ist mehr als verständlich. Fair wäre, den Abschnitt entweder wieder für alle zu öffnen – oder die Ausnahmen nicht mit der Giesskanne zu verteilen.