Sporthalle soll bei der Arena entstehen

Das Angebot an Sporthallen in Thun ist nicht gerade üppig. Wenn die zweite alte Armeesporthalle auch noch wegfällt – das VBS bricht sie in den nächsten Jahren ab –, steht den lokalen Vereinen noch weniger Raum zur Verfügung. Die Stadt hat das Problem erkannt und bereits vor längerer Zeit die Planung einer neuen Dreifachsporthalle in Aussicht gestellt.