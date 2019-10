Das Sprungbrett auf die Opernbühne

Beginn grosser Karrieren

Teilnehmende der internationalen Opernwerkstatt wurden später etwa am Theater Bern, am Theater Orchester Biel-Solothurn, am Opernstudio Zürich, am Staatstheater Wiesbaden und an der Staatsoper Wien engagiert. Das Patronat für das international anerkannte Projekt wurde von Bundespräsident Alain Berset und von der Stadt Zürich übernommen.

Das leitende Team, das die jungen Talente begleitet, besteht aus Verena Keller als Direktorin und Seele des Festivals, dem musikalischen Leiter und Dirigenten Michael Güttler, den Theaterprofis Verena Nemivora, Magdalena Weingut und Benjamin Schad, Pianistencoach Rupert Dussmann, den Pianisten Vesevolod Dvorkin und David Hausknecht, der Pianistin Svetlana Smirnova und dem Lichtdesigner Erwin Lutz.

Die Aufführungen Festival der jungen Stimmen 2019: 9. Oktober, 19.30 Uhr, Kirche Sigriswil; 10. Oktober, 19.30 Uhr, Französische Kirche Bern; 11. Oktober, 19.30 Uhr, Theater Rigiblick Zürich; 12. Oktober, 19.30 Uhr, Martinskirche Basel; 14. Oktober, 19.30 Uhr, Foyer Staatstheater Wiesbaden.

Vorverkauf bei www.kulturticket.ch, www.ticketino.ch und www.staatstheater-wiesbaden.de