Stadt stellt Einbahnregime nicht infrage

Die Forderung an den Thuner Gemeinderat: Er solle die Verkehrsführung betreffend das rechte Thunerseeufer überdenken. Im Mai hatte der Lauenen-Hofstetten-Ried-Leist ebenfalls eine Petition eingereicht. Darin beantragte er, dass Motorfahrzeuge bis 3,5 Tonnen wieder im Gegenverkehr auf der Strecke Lauitor–Maulbeerkreisel verkehren dürften. Die Umwege, um etwa an den Bahnhof zu gelangen, seien für die Anwohner im Leistgebiet unverhältnismässig. Druck machte auch der Gemeinderat von Hilterfingen mit einem offiziellen Schreiben an die Stadt.

Grösster Teil profitiert laut dem Thuner Gemeinderat

Nun nimmt die Thuner Regierung schriftlich zu den Eingaben Stellung. Sie verweist auf die Gesamtverkehrsstudie 2003, an der auch Vertreter der Gemeinden Hilterfingen, Oberhofen und Sigriswil sowie des betroffenen Leists mitgearbeitet hätten. Damals sei festgelegt worden, dass die beiden Innenstadtachsen um 40 Prozent vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden müssten. «Diese Zielsetzung kann einzig mit dem Bypass Thun-Nord und dem Einbahnregime auf den aarequerenden Brücken der Innenstadt erreicht werden», heisst es weiter. Die Entlastung der Innenstadt sei für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Bypasses sowie die Kostenbeteiligung des Bundes wesentlich gewesen. Daher sei die Einbahnregelung Bestandteil der Baubewilligung für den Bypass geworden.

Dieser und das Einbahnregime erfüllten die damalige Zielsetzung: Die Situation habe sich etwa auf der Achse Autobahnzubringer Thun-Nord–Hofstettenstrasse «in beiden Richtungen massiv verbessert». Die Staus auf der Frutigenstrasse vor dem Maulbeerplatz seien deutlich kürzer geworden. Von diesen Verbesserungen profitierten auch die Leistbewohner, schreibt der Gemeinderat in der Antwort an den Lauenen-Hofstetten-Ried-Leists. Und an die Adresse der Gemeinden am rechten Seeufer: «Wir sind überzeugt, dass nun der grösste Teil des Verkehrs von und zum rechten Thunerseeufer von geringeren Fahrzeiten auf der Achse Lauitor–Bernstrasse profitieren kann.» Nur ein verhältnismässig geringer Anteil des Verkehrs in Richtung Maulbeerplatz müsse eine längere Strecke zurücklegen.

Taxis in Gegenrichtung «ist keine Verwässerung»

Zum Schreiben der Gemeinde Hilterfingen wird zudem festgehalten: Dass Taxis in beiden Richtungen verkehren dürfen, sei keine Verwässerung des Einbahnregimes – sondern von Anfang an integraler Bestandteil der 2010 vom Kanton verfügten Verkehrsmassnahme. Sollte es in der Praxis Probleme geben, werde der Entscheid überdacht.

Die Stadtregierung weist weiter darauf hin, dass seit der Eröffnung der Baustellen auf der Stockhornstrasse in Steffisburg am 12. August Ausweichverkehr den Berntorplatz zusätzlich belaste. Dadurch werde die Leistungsfähigkeit der Achse Lauitor–Burgstrasse–Bernstrasse gemindert, was vermehrt zu Rückstaus auf der Hofstettenstrasse führe. Die Gemeinde Steffisburg evaluiere derzeit «Korrekturmassnahmen».

Der Thuner Gemeinderat bilanziert in seiner Stellungnahme: «Selbstverständlich sind das erste Erkenntnisse, und die mittelfristige Zukunft wird weisen, ob diese Zwischenbilanz Bestand haben wird. Heute sind die Voraussetzungen aus unserer Sicht jedenfalls nicht gegeben, das Einbahnregime infrage zu stellen.»