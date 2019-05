Stadtrat will breitere Strättligenstrasse

10'000 Fahrzeuge sind durchschnittlich jeden Tag auf der Strättligenstrasse unterwegs – sie gehört damit zu den am stärksten belasteten Thuner Verkehrsachsen. Doch der Platz auf der Strasse ist knapp, Verkehrsbehinderungen sind an der Tagesordnung. Dass bei regem Verkehr Velos kaum überholt werden könnten, sei für alle Beteiligten unangenehm, hält der Gemeinderat in den Stadtratsunterlagen fest.