Stedtli: Steuern sollen weiter sinken

Vor Jahresfrist wurde in Unterseen die Steueranlage bereits von 1,78 auf 1,70 Einheiten gesenkt. Nun beantragt der Gemeinderat, wie er am Montag an einer Medienorientierung bekannt gab, eine weitere Senkung auf 1,65 Einheiten. Mit ein Grund für die erneute Steuersenkung – die mit rund 400000 Franken zu Buche schlagen wird – seien der gute Abschluss der Jahresrechnung 2018 sowie die aktuellen Zahlen im Budget 2020, orientierte Gemeinderat Stefan Zurbuchen (Ressort Finanzen). Zudem verfüge die Einwohnergemeinde per Ende 2018 über ein Eigenkapital inklusive finanzpolitischer Reserve von 9,3 Millionen Franken.