Steht die nächste grosse Mückeninvasion bevor?

Wer derzeit auf dem Aarequai mit dem Fahrrad unterwegs ist und keine Insekten in Mund oder Augen abbekommen will, fährt am besten mit gesenktem Haupt. Auch auf dem Göttibachsteg, bei der Scherzligschleuse oder zwischen Mühle- und Waisenhausplatz sieht man wieder Passanten, die sich fuchtelnd gegen die kleinen Störenfriede wehren.