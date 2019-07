Steiniger Weg zum neuen Musikpavillon

Der Neubau ist als Ersatz für das aktuelle Lokal beim Schulhaus am Bach vorgesehen. Dieses steht auf einem Terrain für eine eventuelle Erweiterung der Schulanlage. Zudem wird in unmittelbarer Nachbarschaft das neue Quartier Sunnrain gebaut, was künftige Lärmklagen nicht ausschliesst.

Nicht zonenkonform

Im Mai 2018 lag das Baugesuch für den Musikpavillon öffentlich auf. Im letzten Dezember bewilligte der zuständige Regierungsstatthalter Christoph Lerch den Bau und wies die Einsprachen ab. Nun folgt der Rückschlag: Die kantonale Baudirektion heisst die Beschwerden der Nachbarn gleich aus mehreren Gründen gut und schickt das Dossier zurück an das Regierungsstatthalteramt als Vorinstanz.

Zum einen rage der geplante Pavillon in eine Zone öffentlicher Nutzung hinein, die gemäss Bestimmungen für «Kirche und Friedhof» reserviert ist. Damit sei das Vorhaben nicht zonenkonform, oder es bräuchte eine Ausnahmebewilligung. Eine solche wurde jedoch weder beantragt noch öffentlich aufgelegt.

Weiter fehlte im Dossier ein offizieller Bericht einer Fach­stelle für Ortsbild- oder Denkmalschutz. Der Statthalter hatte mit Blick auf das Ortsbildschutzgebiet einen kleineren Strassenabstand als vorgeschrieben erlaubt, aus ästhetischen Gründen.

In den Akten war lediglich davon geschrieben, dass das Projekt in Absprache mit dem Heimatschutz festgelegt worden sei. Schliesslich sei die Parkplatz­berechnung unvollständig ge­wesen.

Mangelhaft abgeklärt

Die Angelegenheit sei damit nicht reif für einen Entscheid, hält das Rechtsamt der Baudirektion fest. Unter diesen Umständen müssten auch die weiteren Rügen der Einsprecher (unter anderem Auflagen wegen Lärm) nicht näher angeschaut werden. Es sei am Regierungsstatthalter, die fehlenden Unterlagen einzufordern. Wegen der «mangelhaften Abklärungen und der formellen Fehler» des Statthalteramts hat die BVE die Verfahrenskosten für die Musik­gesellschaft um die Hälfte auf 900 Franken reduziert.

Die Wichtracher Musikanten hatten sich für das neue Probelokal bereits mächtig ins Zeug gelegt. Sie gründeten extra eine Stiftung, die das Lokal bauen und betreiben soll. Für die Finanzierung hatten sie ebenfalls die ersten Nägel mit Köpfen gemacht. Der Berner Regierungsrat hat im Dezember 2017 für das Projekt 48'700 Franken aus dem Lotteriefonds genehmigt. Dieser Beitrag berechnete sich an den eingegebenen Projektkosten von gut 620'000 Franken und der Be­deutung als Kulturlokal. Auch der Gemeinderat Wichtrach hat einen Beitrag von 100'000 Franken beschlossen.