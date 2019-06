Stiftung verzichtet auf Standort Weststrasse

Die geplante Dreifachturnhalle neben der Stockhorn-Arena befinde sich nahe genug vom Neufeldschulhaus, sodass eine gemischte Nutzung für Schul- und Wettkampfsport infrage komme. Falls die Dreifachturnhalle aber nicht gebaut werden könne, stehe die Stadt trotzdem in der Pflicht, genügend Platz für den schulischen Sportunterricht anzubieten. «Dann bräuchten wir den Platz auf der Parzelle Tiefengraben erst recht», sagt Hädener.

Nichtsdestotrotz: Gemäss Testplanung der Stiftung WIA bietet die Parzelle genügend Platz für Schulraumerweiterung und Alterspflegeheim. Doch hierzu meint Hädener: «In dieser Testplanung rechnete die Stiftung mit Annahmen, die sie selbst getroffen hatte.»

Aufwendiger und teurer

Die Parzelle an der Weststrasse hatte die Stiftung WIA vor allem deshalb bevorzugt, weil sie wegen der bereits passenden Bauzone rasch bebaubar gewesen wäre. Sämtliche Bewohner und Mitarbeiter des Martinzentrums wären 2021 in den Neubau an der Weststrasse gezogen. Das dringend sanierungsbedürftige Martinzentrum hätte dann in einer einzigen Etappe saniert und umgebaut werden können.

«Nun ist alles viel komplizierter, viel aufwendiger, viel teurer», sagt Stephan Friedli und fügt an: «Im Martinzentrum ist die Haustechnik derart veraltet, dass wir mit der Sanierung nicht mehr warten können.» Der Plan B sieht vor, im kommenden Frühling mit den Bauarbeiten zu beginnen und sie in vier Phasen zu gliedern. Die etappierte Sanierung während des laufenden Betriebs dauert bis Sommer 2022. Nebst den negativen hat die neue Strategie für die WIA aber auch positive Aspekte. Anstatt den Standort Sonnmatt aufzugeben, wird dieser nun als Abschluss der gesamten Strategie saniert, sobald der Neubau auf der Hoffmatte bezogen werden kann. Die Sonnmatt am See sei ein sehr beliebter Standort, sagt Friedli. «Mit der neuen Strategie sind wir zudem unabhängiger von städtebaulichen Hindernissen.»

Bis 2025 will die WIA nur noch drei statt wie heute vier Alters- und Pflegeheime betreiben. Die Standorte Lädelizentrum und Hohmadpark werden aufgegeben. Insgesamt hat die neue Liegenschaftsstrategie den Abbau von 20 Pflegebetten und rund 15 Arbeitsplätzen zur Folge. «Diese können jedoch über natürliche Abgänge aufgefangen werden», sagt Beat Straubhaar.