Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert

Am Samstagabend ist es in Thun zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag mit.

Eine Patrouille der Kapo Bern, die am Samstagabend in der Stadt unterwegs war, wurde kurz nach 23.20 Uhr von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass es im Bereich der Bahnhofstrasse beim Kiosk zu einer Konfrontation zweier Gruppen gekommen ist.