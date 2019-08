Strittige Punkte bleiben vorerst offen

Ziel der Stadt ist es gemäss der gestrigen Medienmitteilung, «ein überzeugendes, innovatives Gesamtkonzept zu finden, das ­allen Dimensionen der Nachhaltigkeit, das heisst sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten, Rechnung trägt».

Die Ideenkonkurrenz soll offen ausgeschrieben werden, damit sich auch gemeinnützige Wohnbauträger und Organisationen bewerben können.

Bemessung Anzahl Autoabstellplätze: In der Mitwirkung Anfang 2018 wurde eine autoreduzierte Siedlung mehrheitlich akzeptiert oder begrüsst. Bezüglich der Bandbreite von 0,5 bis 1,1 Parkplätzen (PP) pro Wohnung gab es jedoch verschiedene Ansichten.

Im Rahmen der öffentlichen Planauflage wird von zwei Einsprechern eine Beschränkung der Parkplatzzahl auf maximal 0,5 PP pro Wohnung verlangt. Der Gemeinderat möchte die Anliegen betreffend Mobilität berücksichtigen, indem diese im Rahmen der nachfolgenden Planungsprozesse vertieft untersucht werden.

Energiebestimmungen: Sowohl im Rahmen der Mitwirkung als auch konkreter im Rahmen der öffentlichen Planauflage wurden verbindlichere Vorgaben bei den Energievorschriften gefordert. Auch die Berücksichtigung der Anliegen betreffend Energievorgaben sollen im Rahmen der nachfolgenden Planungsprozesse vertieft untersucht werden.

Es stellt sich nun die Frage, warum sich die Stadt in diesen drei Themenbereichen noch nicht festlegen will. «Wir wollen in dieser Phase der Planung absichtlich nur Mindeststandards vorschreiben und noch keine abschliessenden Vorgaben machen, die sich bei der Ausarbeitung des Gesamtkonzeptes für die Freistatt-Siedlung als hinderlich erweisen könnten», sagte Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) am Dienstag gegenüber dieser Zeitung.

Themen wie die exakte Anzahl Parkplätze, der Anteil für gemeinnützigen Wohnungsbau und die Bestimmungen punkto Energie sollen absichtlich erst im Rahmen des Wettbewerbes für das ganze Areal und im Kontext eines detaillierten Projekts definitiv geregelt werden. Die Vorschläge werden durch eine Jury nach verschiedenen Kriterien geprüft werden. «Damit wollen wir erreichen, dass sich die besten Idee durchsetzen können.»