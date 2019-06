Tagesschule soll ins Chalet Schüpbach zügeln

1,45 Millionen Franken: Diese Summe investiert die Gemeinde Steffisburg in den Umbau und die Sanierung des Chalet Schüpbach am Ortbühlweg. Nachdem der Gemeinderat bereits 340 000 Franken als «wertvermehrende Ausgaben» sowie 485 000 Franken als «werterhaltender Teil» genehmigt hatte, war es am Freitagabend am Parlament (GGR), die verbleibenden 320 000 Franken für die Umgestaltung der Räume im Erdgeschoss zu sprechen. Diese Räume sollen künftig als Tagesschule genutzt werden.