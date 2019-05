Taxi-Durchfahrt sorgte für Diskussionen

Nicht nur Busse und Velos sollen auf der Einbahnstrecke Freienhofgasse in beide Richtungen verkehren können – sondern auch Taxis. Diese Forderung formulierten Franz Schori (SP) und Mitunterzeichnende in einem Postulat.

Während der aktuellen Bauphase am Lauitor ist dies für den Gemeinderat kein Thema, wie er in der Vorstossantwort festhält. Hingegen hat er bereits per Medienmitteilung kommuniziert, dass er «nach gründlicher Abwägung der Vor- und Nachteile» zum Schluss gekommen sei, dass der Taxibetrieb auf der Strecke Lauitor–Maulbeerkreisel nach Abschluss der Bauarbeiten zugelassen werden könne. Die neue Regelung wird ab Anfang Juli signalisiert.