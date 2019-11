Versuchte Vergewaltigung: Gericht glaubt dem Opfer

«Das Gericht muss sich klar werden, was passiert ist und welcher Sachverhalt erwiesen ist», sagte Gerichtspräsident Jürg Santschi am Mittwoch bei der Urteilseröffnung. Es ging um den 33-jährigen Schweizer aus der Region Thun, dem versuchte Vergewaltigung, versuchte sexuelle Nötigung, Raub, mehrfacher Diebstahl und mehrfache Sachbeschädigung zur Last gelegt wurden.