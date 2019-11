Thun blockiert Geld für Schwimmhallen-Planung

Die Planung einer neuen regionalen Schwimmhalle auf dem Aareal des Sportzentrums Heimberg gerät ins Stocken: Die Stadt Thun blockiert ihren Beitrag an die Planung, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Am 21. März dieses Jahres hatte der Thuner Stadtrat einen entsprechenden Verpflichtungskredit von maximal 150'000 Franken für das Vorprojekt von total 300'000 Franken bewilligt.