Thun führt Betreuungsgutscheine 2021 ein

Oberhofen startet schon im August

Eine der ersten Gemeinden im Kanton Bern, die Betreuungsgutscheine zur Mitfinanzierung der Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung in Kitas und Tagesfamilien einführen (vgl. Haupttext), ist Oberhofen. Dies schreibt der regionale Sozialdienst Oberhofen in einer Mitteilung.

Ab dem 1. August würden anspruchsberechtigte Familien einen Beitrag an die Kosten in Form eines Wertgutscheins erhalten. Die maximale Höhe des Gutscheins beträgt 100 Franken pro Betreuungstag in der Kita und 8.50 Franken für eine Betreuungsstunde durch die Tagesfamilie.

Die Gemeinde Oberhofen hat laut Mitteilung die gesamte Prüfung der Gesuche und die Ausstellung der Gutscheine an den Regionalen Sozialdienst Oberhofen übertragen. Die Gesuche können ab Anfang Juni eingegeben und bearbeitet werden. (pd)

Weitere Informationen online unter www.rsd-oberhofen.ch/ betreuungsgutscheine oder per Telefon 033 244 14 00.