Tiefere Steuern – auf Zeit?

Die neue Anlage, in der 70 Liter Abwasser pro Sekunde gereinigt werden können, kostet 18,85 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung genehmigte einstimmig einen Verpflichtungs­kredit von 2 Millionen Franken, entsprechend dem voraussichtlichen Kostenanteil von Hofstetten. Ebenfalls Zustimmung fand der Kredit von 1,15 Millionen Franken für die Sanierung der Dorfstrasse.

Budget ausgeglichen

Im Allgemeinen Haushalt mit einem Aufwand respektive Ertrag von 3 Millionen Franken resultiert ein ausgeglichenes Ergebnis. Für das Minus von 36332 Franken im Gesamthaushalt sind die Wasser- und Abwasserversorgung verantwortlich. In der Abfallentsorgung wird ein Plus von 9600 Franken erwartet.

Dank den guten Rechnungsabschlüssen in den Vorjahren und dem ausgeglichenen Budget 2020 schlug der Gemeinderat eine Steuersenkung um 0,1 Steuereinheiten vor. Gemeindepräsident Erich Sterchi wies allerdings darauf hin, dass mit dem Steinbruch – einer wichtige Einnahmequelle der Gemeinde – zurzeit die Planung für die zweite Etappe laufe.

Je nach Verlauf der Verhandlungen könnte sich die Projektierung in die Länge ziehen und damit wieder eine Steueranpassung nach oben nötig machen. Im Budget 2020 ist auch eine zusätzliche Abschreibung von 32'000 Franken enthalten. Das Eigenkapital soll mit soli­den 1,2 Millionen Franken per Ende 2019 in den Büchern stehen.

Massive Investitionen

Das Budget 2020 sieht Bruttoinvestitionen von über 2 Millionen Franken vor. Grosse Brocken sind die Sanierung der Dorfstrasse vom Dorfplatz bis zur Hintergasse inklusive Sanierung der darin verlaufenden Wasserversorgung sowie die Entwässerung (1,15 Millionen Franken).