Trotz Sommerhitze: 40'000 wagten sich auf die «Herdplatte»

Freitagabend auf dem Flugplatzgelände: Die Sonne verabschiedet sich gerade im Westen hinter dem Niederhorn. Kühler wird es dadurch aber nicht unbedingt – es ist heiss wie auf einer texanischen Ranch. Über das Festgelände ertönen die ersten Country- und Rocksongs von den fünf Aussenbühnen; die ersten Musiker von über 30 Bands greifen in ihre Saiten und Tasten.

Der Durft von saftigen Steaks auf den Grills zieht um die Ecken, und kühles Bier verlässt die Bartresen in grossen Mengen. Ein Blick in die Augen der Trucker lässt keine Zweifel aufkommen: Sie sind glücklich, denn für sie sind die schönsten drei Tage des Jahres angebrochen. Auf der Truckermeile wird in mit kühlem Wasser gefüllten Schuttmulden gebadet.

Im grossen Festzelt steigt die «Best of CH»-Nacht mit Loco Escrito, Lo & Leduc und nach Mitternacht dem Luzerner Marco Kunz, bekannt unter dem schlichten Namen Kunz. Die Liebhaber der Countrymusik haben an diesem Abend freien Ausgang. Sie finden auf einer der Aussenbühnen eher etwas nach ihrem Geschmack.

Doch Katja Rütti, Mediensprecherin des Veranstalters, berichtet von einem gut besuchten Festzelt: «Mit der musikalischen Neuausrichtung lagen wir richtig. Wir hatten bereits im Vorfeld einen stabilen Vorverkauf.»

Samstagmittag vor der Aussenbühne Nummer vier: Nein, sich auf einer der brütend heissen Festbänke den Allerwertesten zu verbrennen, macht wirklich keinen Spass. Die Festtische ähneln Herdplatten, auf welchen man die Ellenbogen besser gar nicht aufzustützen oder abzulegen versucht. Die Festbesucher holen eine um die andere Sitzbank und reihen diese kurzerhand im langen Schatten des Biker-Hangars auf, zwei Dutzend Meter abseits der Bühne.

Maggie Horn, der Frontfrau der zum vierten Mal in Interlaken aufspielenden bayerischen Rockband Rock ’n’ Rodeo, scheint die Bruthitze nichts anzuhaben. Ihre raue Röhre reicht locker bis zu ihrem «auf Distanz gehenden» Publikum. «Hier auf der Bühne ist es gar nicht so heiss. Da haben wir schon ganz andere Temperaturen erlebt», nimmt es das 51-jährige Energiebündel locker.

Muss sie auch, denn auf sie und ihre drei Jungs von der Band wartet in der Nachmittagshitze noch eine mehrstündige Heimfahrt zum nächsten Gig in Regensburg.

Samstagabend: Zum 12. Mal stehen die Bellamy Brothers aus Florida auf der Bühne des Festzeltes. Sie und vor ihnen Heidi Newfield und das Frauenquartett Farewell Angelina vermögen nicht annähernd so viele Leute anzuziehen wie die zahlreichen Bars an der frischen Luft draussen, wo ein regelrechtes «Gschtungg» herrscht. Eines, wie man es auch von anderen Jahren kennt. Echte Truckerfest-Ambiance eben.

Sonntagmorgen: Jacky zum 25. Mal. Was für ein Start in den Tag. Der 74-jährige Klavierartist zaubert das Publikum mit Boogie-Woogie wach und bereitet den Weg vor für Claude Hämmerly und seinen Truckergottesdienst. Ein Gottesdienst, bei welchem der Zuhörer auch mal Tränen lachen kann.

Es war schlicht zu heiss am26. Trucker- und Country-Festival. Deshalb kamen auch nur 40000 Besucher. Nächstes Jahr wird es vielleicht wieder anders. Vom 26. bis 28. Juni 2020 gehört das Bödeli erneut den Truckern.

(Berner Oberländer)