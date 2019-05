Unterschriften in Rekordzeit gesammelt

Sie und die übrigen acht Mitglieder des Initiativkomitees seien nun gespannt, ob und wie die Stadt reagiere: «Es ist höchste Zeit, dass der Gemeinderat uns endlich ernst nimmt», sagt Gyger. «Er muss nun hinschauen und rasch entscheiden. Denn es bleibt nicht mehr viel Zeit.»

Anpassung des Reglements

Karin Gyger spricht damit die geplante Schliessung von zwei Mehrjahrgangsklassen im Schoren-Schulhaus auf das kommende Schuljahr hin an, welche sie und andere Eltern mit allen Mitteln verhindern wollen.

Ein Weg ist die nun vorliegende Quartierschulinitiative, welche die Schliessung von Schulstandorten erschweren und die Kompetenzen der Schulkommission beschneiden soll. So soll unter anderem im städtischen Bildungsreglement fix festgelegt werden, dass in sämtlichen bestehenden Thuner Primarschulen auch künftig eine Primarstufe geführt wird. Dasselbe gilt für die Oberstufenschulen.

Kommts zur Abstimmung?

Die Initianten werden die Initiative am Mittwochnachmittag Stadtschreiber Bruno Huwyler offiziell übergeben. Die Unterschriften wurden von der Stadt aber bereits in den letzten Wochen fortlaufend geprüft.

Die Stadt hat nun neun Monate Zeit, um die Initiative auf ihre inhaltliche Gültigkeit zu überprüfen und sie innerhalb dieser Frist dem Stadtrat zu unterbreiten. Lehnt dieser die Initiative ab, könnte es in den kommenden zwei Jahren zudem zu einer Volksabstimmung kommen. Das Thema wird also noch eine Zeit lang auf dem politischen Parkett bleiben.

Weiteres Kapitel geschrieben

Die Initiative ist die Reaktion auf einen Entscheid der Schulkommission: Diese hatte entschieden, die beiden einzigen Klassen am Standort Schoren zu schliessen, was laut den Initianten einer Schulschliessung gleichkommt. Die Stadt hatte dies stets verneint und darauf hingewiesen, dass das Schulhaus in vier oder fünf Jahren wieder als solches genutzt werden solle. Mittlerweile wurde bekannt, dass sich die Musikschule Region Thun für den Standort interessiert und die dortigen Unterrichtsräumlichkeiten vorübergehend mieten möchte.