Vergewaltigung und sexuelle Nötigung bestritten

Am schwersten wiegen die Vorwürfe der mehrfachen Vergewaltigung und der eventuell mehrfach begangenen sexuellen Nötigung, die sich im Frühling und Sommer 2018 zugetragen haben sollen. Der Mann stiess seine Ehefrau auf ein Sofa oder auf ein Bett, schob ihr Gewand nach oben und vollzog mit ihr unter Anwendung von Gewalt den Geschlechtsverkehr. Dies, obschon sie ihm mehrmals generell erklärt hatte, keine sexuellen Handlungen mit ihm zu wollen, wenn er in alkoholisiertem Zustand sei. Sie habe jeweils mit den Füssen gegen ihren Ehemann getreten und versucht, ihn wegzustossen. Wegen dessen körperlicher Überlegenheit blieb die Gegenwehr wirkungslos. Zudem äusserte der Mann Drohungen, wonach er sie schlagen oder umbringen werde, wenn sie ihm nicht zu Willen sei.

Dominanz des Mannes

Zudem sah sich das Opfer aufgrund der sozialen Dominanz des Ehemannes, basierend auf der islamisch-somalischen Kultur, nicht in der Lage, sich noch stärker gegen die erzwungenen sexuellen Handlungen zur Wehr zu setzen. Während des gegen den Willen seiner Ehefrau vollzogenen Geschlechtsverkehrs nahm er an ihr eine weitere sexuelle Handlung vor, obschon sie ihm mehrmals erklärt hatte, dass sie das nicht wolle. Diese Handlung fällt unter den Straftatbestand der sexuellen Nötigung. Schliesslich wird dem Somalier Drohung zur Last gelegt. Anlässlich von insgesamt mindestens vier verbalen Auseinandersetzungen soll er seiner Ehefrau gedroht haben, sie zu schlagen, sie umzubringen oder sich selber umzubringen.

Staatsanwalt Sandro Thomann erachtete die Aussagen des Opfers als glaubwürdiger als jene des Ehemannes. Er beantragte Schuldsprüche in allen vier Anklagepunkten und forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, wovon zwölf Monate unbedingt auszusprechen seien. Zudem beantragte er Geldstrafen und Bussen sowie eine Landesverweisung von sieben Jahren.

Die amtliche Anwältin der Privatklägerin beantragte eine Genugtuung von 25'000 Franken. Demgegenüber sah die amtliche Verteidigerin lediglich den Straftatbestand der Tätlichkeit als erfüllt, wofür sie eine Busse beantragte. Für die aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigte Untersuchungshaft von 265 Tagen forderte sie eine Entschädigung von 26'500 Franken und die Abweisung der Zivilklage. Das Kollegialgericht in Dreierbesetzung eröffnet das Urteil heute. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.