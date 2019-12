Versammlung burgert weiterhin ein

«Wir führen die neuen Regeln ein, damit keine willkürlichen Beschlüsse mehr möglich sind»: Das sagte Präsident Hugo Wenger einleitend an der Versammlung der Burgergemeinde Strättligen zum neuen Einburgerungsreglement. In 27 Artikeln wird darin der Prozess zur Erlangung des Burgerrechts von Strättligen genau definiert. Auf dieses bestehe «kein Rechtsanspruch» erklärte Verwalterin Barbara Wüthrich vor den 39 Stimmberechtigten (von total 448) im Saal des Restaurants Kreuz in Allmendingen. Diese konnten zuerst darüber befinden, ob neu der Burgerrat die Einburgerung beschliessen darf oder dieses Recht weiter bei der Versammlung liegen soll.