«Vielen Leuten fehlt der Respekt vor dem Wasser»

«Ich liebe die Aare», sagt Stefanie Pulver. Seit ihrer Geburt vor 36 Jahren wohnt sie in Uttigen. Ihr Vater war Fischer und lehrte sie in der Aare schwimmen. Auch heute noch ist sie immer wieder am Ufer unterhalb der Eisenbrücke anzutreffen, wo sie sich nach der Arbeit wieder erdet und ihren beiden Kindern (sechs- und neunjährig) das Verhalten in dem grünen Fluss mit seiner kräftigen Strömung beibringt.