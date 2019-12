War es nötig, die Streifen zu entfernen?

Eine Temporeduktion wäre eine Alternative

Verkehrsplaner beschliessen, aus Sicherheitsgründen in Merligen sieben von elf Fussgängerstreifen zu entfernen. Ob diese Massnahme zur Verkehrssicherheit beiträgt, bezweifle ich. Vielmehr teile ich die Bedenken von Alfons Bichsel, Präsident von Merligen Volkswirtschaft und Touristik, dass es zu gefährlichen Querungsmanövern ausserhalb der noch bestehenden Fussgängerstreifen führt. Viel sicherer wäre die Einführung einer Temporeduktion auf 30 Stundenkilometer auf der Durchfahrtsachse. Da gibt es vor allem Gewinner: Zwei Signaltafeln am Ortseingang ist der einzige finanzielle Aufwand. Kinder und ältere Menschen queren die Strasse deutlich sicherer. Die Anhaltestrecke verkürzt sich wesentlich, sodass infolge unvorhergesehener Ereignisse, wie das Begehen der Fahrbahn durch Kinder oder Tiere, reagiert werden kann. Und: Lärmemissionen reduzieren sich. Für die circa zwei Kilometer Ortsdurchfahrt entsteht ein Zeitverlust von knapp einer Minute. Werner Kunz, Uttigen

Fussgängerstreifen sind nicht das Problem

Es gibt keine gefährlichen Fussgängerstreifen, es gibt nur gefährliche Verkehrsteilnehmer. Die Gesetzgebung ist unmissverständlich. Wenn ein Fussgänger im Begriff ist, die Fahrbahn auf dem Fussgängerstreifen zu überqueren, müssen Fahrzeuglenker anhalten. Mit genügend Voraussicht sieht ein Fahrzeuglenker jeden Fussgängerstreifen schon von weitem. Handelt es sich um einen unübersichtlichen Fussgängerstreifen, kann der Fahrzeuglenker mit Geschwindigkeitsreduktion problemlos dafür sorgen, dass er im Notfall anhalten könnte. Das einzige Problem sind die Behörden. Der Regierungsrat und die Verantwortlichen der Berner Gemeinden müssen nur der Polizei den Auftrag erteilen, das Verhalten der Verkehrsteilnehmer am Fussgängerstreifen zu überwachen und Fehlverhalten rigoros zu büssen. Dann kehrt Ruhe ein. Peter Zurlinden, Thun

Wo bleiben die Rechte der Schwächsten?

Als Anwohner eines Fussgängerstreifens wurden wir zwei Tage vor der «Radierung» des Streifens orientiert. Dass der Oberingenieurkreis Thun gleich sieben bestehende Fussgängerstreifen in Merligen entfernen liess, dient der Verkehrssicherheit in keiner Weise. Hier werden auf dem Buckel der schwächsten Verkehrsteilnehmer Massnahmen umgesetzt, die unverständlich sind. Ausgerechnet bei Bushaltestellen, wo die Strasse zwingend überquert werden muss, wurden die Streifen entfernt. Mir wurde beschieden, man könne ja eine Verkehrslücke abwarten. Viel Vergnügen! Wo bleiben die Rechte der älteren Menschen und der Schulkinder? Neueste Messungen haben eine starke Zunahme des Verkehrs ergeben. Immerhin gab es bisher Autofahrer und Motorräder, die verlangsamten oder vor dem Streifen anhielten. Wenn kein Streifen vorhanden ist, kann man im sommerlichen Ferienverkehr alt und grau werden, bevor da jemand anhält. Aber, wie schon Friedrich der Grosse sagte: «Was brauchen wir Verstand – wir haben Reglemente!» Vincenz Oppliger, Merligen

Der Kanton schiesst den Vogel ab

Der Kanton schiesst nun den Vogel ab. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, die Verkehrsteilnehmer zu einem korrekten Verhalten zu bringen, wird einfach die Infrastruktur Strasse «amputiert». In Merligen wurden einige Fussgängerstreifen aufgehoben. Für das Überqueren der Strasse wird so dem schwächsten Verkehrsteilnehmer – dem Fussgänger – die volle Verantwortung übertragen. Was ist nun mit unserem Strassenverkehrsgesetz? Für die Sicherheit und die Unfallverhütung steht meines Erachtens der Mensch an erster Stelle. Dazu gehört auch die Fähigkeit und vor allem der Wille, Gefahrenstellen und -situationen rechtzeitig zu erkennen und die Verhaltensweise entsprechend darauf auszurichten. Wenn das nicht klappt, nützen auch die besten und teuersten Einrichtungen im Verkehrsraum nichts. Wobei ich absolut nichts dagegen habe, wenn der Kanton durch entsprechende Massnahmen Gefahrenstellen besser erkennbar macht. Zu alldem dürfen wir nicht vergessen: Es steht immer der Mensch als Verkehrsteilnehmer im Mittelpunkt und nicht die Infrastruktur Strasse. Walter Gasser, Thun