Was «Gugus» alles anrichten kann

«16 Jahre lang war Amstutz in Bern Programm. Mit klaren Absichten, klaren Zielen und im Notfall mit dem Griff zur Motorsäge», sagte André Lengen, Präsident des Gewerbevereins Thuner KMU, am Montag in seiner Begrüssungsrede über Gastreferent Adrian Amstutz (SVP). Dieser gewährte nämlich den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern während seines Referats am Gewerbeabend an der OHA einen Einblick in seinen politischen Alltag der letzten 16 Jahre. Denn Ende Jahr macht der Sigriswiler Politiker und Unternehmer Schluss und tritt bei den Eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr an.