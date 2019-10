Wasserversorgung ist für Zukunft gerüstet

«Im Jahr 2000 richteten wir die Betriebsleitung an der Bahnhofstrasse 39 ein», erinnert sich Alain Güntensperger, Mitarbeiter der Wasserversorgung Aeschi-Spiez (WVG). Dort hatte vorher Heinrich Zimmermann die WVG geleitet. Weil auf Ende dieses Jahres der Mietvertrag an der Bahnhofstrasse ausläuft, bewilligte die Genossenschaft im Frühjahr 2018 einen Bruttokredit von 1,75 Millionen Franken für ein neues Betriebsgebäude anstelle des betagten Magazins am Faulenbachweg.