Wasserwalze beendet Picknick-Abende

Es sei ein «Klassiker» gewesen, am Mittwochabend, im Zulgbett in Steffisburg, sagt der Kommandant der Feuerwehr Steffisburg Regio, Guido Sohm: «Zur Feierabend-Zeit war hier das schönste Wetter, viele Leute am Baden, Grillen oder Chillen in der Zulg – und im Eriz wütete ein wüstes Gewitter.» Prompt wurde etwa um 18 Uhr denn auch ein erster Alarm ausgelöst: Die Messstelle bei der Brücke zwischen Eriz und Horrenbach-Buchen zeigte an, dass der Pegel der Zulg sprunghaft angestiegen war.