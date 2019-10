Wenn Herbstigallen zum Fliegen kommen

Das Herbstigal, jüngstes Kind der früheren Cholererock-Macher, zog gegen 3000 Besucher an (vgl. Kasten). Vielen von ihnen war kein Weg zu weit. Und so geht Herbstigal – eine Wortschöpfung aus Herbst, Festival und Nachtigall – als Event mit Ausstrahlung weit über die Region hinaus in die Geschichte ein.