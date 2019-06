Wetter zu schlecht – Thuner Hauptgassenfest findet nicht statt

«Aufgrund der Wetterprognose, die kühle Temperaturen und insbesondere nachmittags und bis in den Abend hinein Regenschauer in Aussicht stellt, hat sich das Organisationskomitee schweren Herzens entschieden, das diesjährige Hauptgassenfest abzusagen.» Dies hat das fünfköpfige OK des Gastronomie- und Musik-Events, der für den Samstag geplant war, am Donnerstagabend mitgeteilt.