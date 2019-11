Wichtige Beschlüsse stehen an

Es stehen ganze 11 Traktanden an, und einige davon haben wegweisenden Charakter: so wie das Projekt zur Übergangsnutzung des Nevada- und Schuler-Areals, die regionalen Forststrukturen Kander- und Engstligental oder auch die Genehmigung des Budgets für das Jahr 2020. Aber mutmasslich das Traktandum 6 dürfte bei der Gemeindeversammlung am 29. November zu Nachfragen oder Diskussionen führen: «Forstliche Schutzbauten in der Gemeinde: Erhaltungsprojekt 2020 bis 2024».